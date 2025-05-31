Из-за непогоды в Новоаннинском районе отметят День защиты детей 2 июня В Волгоградской области в течение ближайших дней ожидается ухудшение погодных условий.
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Из-за непогоды в Новоаннинском районе отметят День защиты детей 2 июня В Волгоградской области в течение ближайших дней ожидается ухудшение погодных условий.