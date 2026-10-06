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«Головин – футболист уровня «Барселоны» в плане качеств, он способен там играть. Но Саша не выдавал хотя бы один полный идеальный сезон». Корнеев о хавбеке «Монако»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев поделился мыслями о футбольных качествах полузащитника «Монако» Александра Головина .

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