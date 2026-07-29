ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Пока глава киевского режима Владимир Зеленский в США хоронил сенатора Линдси Грэма*, компания Palantir, которая активно тестирует в ВСУ свой военный искусственный интеллект, объявила о довольно любопытном решении.