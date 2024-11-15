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Вечерний Новосибирск

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Апельсины стали лидером по росту цен в Новосибирской области

Апельсины стали лидером по росту цен в Новосибирской области

Специалисты Новосибирскстата опубликовали данные о изменении цен на потребительском рынке в регионе. По информации ведомства изменились цены на отдельные виды плодоовощной продукции — апельсины в октябре подорожали на 21,8%, лимоны — 10,5%, бананы — 9,3%.

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