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Вгудок

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Тарифы РЖД по осени считают. 32 трлн оставят в коридоре. Армения хочет прокатить ЮКЖД. Пульс ж/д за неделю в зеркале прессы

Тарифы РЖД по осени считают. 32 трлн оставят в коридоре. Армения хочет прокатить ЮКЖД. Пульс ж/д за неделю в зеркале прессы

В центре внимания федеральных СМИ на минувшей неделе был грядущий рост тарифов РЖД с октября этого года, скорое начало прокладки второго Северомуйского тоннеля на БАМе и оценка стоимости Трансарктического транспортного коридора в 32 трлн руб.

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