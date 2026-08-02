Тарифы РЖД по осени считают. 32 трлн оставят в коридоре. Армения хочет прокатить ЮКЖД. Пульс ж/д за неделю в зеркале прессы

В центре внимания федеральных СМИ на минувшей неделе был грядущий рост тарифов РЖД с октября этого года, скорое начало прокладки второго Северомуйского тоннеля на БАМе и оценка стоимости Трансарктического транспортного коридора в 32 трлн руб.