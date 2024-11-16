Даниил Медведев: «В следующем сезоне буду аккуратнее относиться к целям, потому что в этом году я их не выполнил»

– Чему тебя научил этот сезон? – Наверное, этот год научил меня тому. Скажем так: многие цели, которые я себе ставил в течение своей карьеры, которые шли постепенно, потому что в 18 лет я ни в коем случае не ставил себе цель быть первой ракеткой мира, но постепенно, то есть войти в сотку, войти в десятку, стать первой ракеткой мира, может быть, выиграть «Шлем».