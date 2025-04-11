16 случаев, когда люди начали собирать крайне любопытные коллекции

Люди любят окружать себя вещами, которые приносят им радость и вызывают у них интерес. Иногда какие-то предметы нравятся людям гораздо больше остальных, и они начинают приобретать их в неограниченном количестве.
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