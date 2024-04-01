Таджики массово покидают Россию. В Душанбе забеспокоились

Tania Еременко

Пусть уезжают - они же хотели свободы и получили её. На такси с таджиком мы не поедем и шаурму есть не будем. И к врачам таджикам не пойдем. Наш травматолог-таджик, такой злой, сам ничего не назначает, пуляет дальше, к хирургу, неврологу... Меня предупреждали, чтобы не ходила к этому таджику. Больше - никогда.