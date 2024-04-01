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Таджики массово покидают Россию. В Душанбе забеспокоились

Таджики массово покидают Россию. В Душанбе забеспокоились

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Замминистра труда Таджикистана, Шахноза Нодири, сообщила, что таджики начали массово покидать Россию.

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Комментарии
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Tania Еременко
Пусть уезжают - они же хотели свободы и получили её. На такси с таджиком мы не поедем и шаурму есть не будем. И к врачам таджикам не пойдем. Наш травматолог-таджик, такой злой, сам ничего не назначает, пуляет дальше, к хирургу, неврологу... Меня предупреждали, чтобы не ходила к этому таджику. Больше - никогда.
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9 час.
СП
Сергей Потемкин
Был вчера в торговом центре в  Москве. Свободно, нет снующих детей, жрущих баб..
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7 час.
лл
лина любимцева
Сомневаюсь, что они будут уезжать. Если бы у них там была работа, они бы сюда не ехали. Да и, кроме того, таджики ТОРГУЮТ НАРКОТОЙ!
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4 час.

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