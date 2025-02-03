Во Владимирской области резко выросло число жалоб на мусор и шум в домах

К такому выводу пришли в региональном управлении Роспотребнадзора.В 2024 году Роспотребнадзор Владимирской области отметил увеличение числа обращений от граждан и организаций относительно соблюдения санитарно-эпидемиологических норм.
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