Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 852 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Зуева
    Путин заберет все!Шольц вступил в п...
  • Александр Смелов
    Как бы то ни было но мир людей роет себе же могилу. Лишенные богу угодных целей, подвергшихся дьявольским соблазнам б...Смертельная игра ...
  • Амара Карпова
    Кому война, кому мать родна😱только и воруют...везде...и во власти, и в регионах, теперь в новых регионах🤬стыд и поз...Кашеварова: Банди...

Во Владимирской области резко выросло число жалоб на мусор и шум в домах

Во Владимирской области резко выросло число жалоб на мусор и шум в домах

К такому выводу пришли в региональном управлении Роспотребнадзора.В 2024 году Роспотребнадзор Владимирской области отметил увеличение числа обращений от граждан и организаций относительно соблюдения санитарно-эпидемиологических норм.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх