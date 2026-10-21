Закачка газа в европейские подземные хранилища почти остановилась на фоне похолодания и роста цен, а запасы к 19 октября составили 74,62% — это минимальный показатель для этой даты за всю историю наблюдений с 2011 года.
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