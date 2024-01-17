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В Новосибирске мужчина отказался платить за букет и подарил его продавцу

В Новосибирске мужчина отказался платить за букет и подарил его продавцу

Странное происшествие случилось в одном из цветочных салонов на улице Титова.В Новосибирске вечером в пятницу, 12 января, мужчина сначала отказался заплатить за заказанную им цветочную композицию, но затем вручил её продавцу.

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