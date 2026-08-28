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RT Russia

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Посольство: Россия не вмешивается во внутренние дела Германии

Посольство: Россия не вмешивается во внутренние дела Германии

В посольстве России в ФРГ заявили, что Москва не вмешивается во внутренние дела Берлина. Таким образом в посольстве прокомментировали публикации немецких СМИ о «российском следе» в обнаруженном под Берлином тайнике.

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