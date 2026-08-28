Посольство: Россия не вмешивается во внутренние дела Германии

В посольстве России в ФРГ заявили, что Москва не вмешивается во внутренние дела Берлина. Таким образом в посольстве прокомментировали публикации немецких СМИ о «российском следе» в обнаруженном под Берлином тайнике.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии