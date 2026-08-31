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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Уилл Харди съездил в Финляндию, чтобы лучше понять Маркканена: «Человеческий фактор будет очень важен для нашего успеха»

Главный тренер «Юты» Уилл Харди рассказал, что поездка в Финляндию помогла ему лучше понять лидера команды Лаури Маркканена .

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