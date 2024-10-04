На фоне бракоразводного процесса Дженнифер Лопес возвращается на большую сцену

Дженнифер Лопес выступит с представлением на сцене American Music Awards Когда в семье Дженнифер Лопес и Бена Аффлека возникли проблемы, певица приняла волевое решение отказаться от тура, к которому долго готовилась, чтобы побыть с семьей.
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