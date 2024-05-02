Газета «Культура»
ГлавнаяБлогО нас
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета «Культура»

158 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анна
    Переведите. Язык незнакомыйДиректор группы «...
  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    А не пошли бы они туда же где и другие теперь центики сшибают.Директор группы «...
  • Misha Glusch
    lf b [ c dfvb///Директор группы «...

Итоги 46-го ММКФ: история маленького, но сильного человека

Итоги 46-го ММКФ: история маленького, но сильного человека

26 апреля в Концертном зале «Пушкинский» подвел итоги 46-й Московский кинофестиваль. За восемь дней в девяти кинотеатрах зрители посмотрели 240 картин из пятидесяти стран; триста восемьдесят сеансов посетили 39 тысяч друзей важнейшего из искусств.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх