Итоги 46-го ММКФ: история маленького, но сильного человека

26 апреля в Концертном зале «Пушкинский» подвел итоги 46-й Московский кинофестиваль. За восемь дней в девяти кинотеатрах зрители посмотрели 240 картин из пятидесяти стран; триста восемьдесят сеансов посетили 39 тысяч друзей важнейшего из искусств.