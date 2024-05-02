Итоги 46-го ММКФ: история маленького, но сильного человека

26 апреля в Концертном зале «Пушкинский» подвел итоги 46-й Московский кинофестиваль. За восемь дней в девяти кинотеатрах зрители посмотрели 240 картин из пятидесяти стран; триста восемьдесят сеансов посетили 39 тысяч друзей важнейшего из искусств.
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