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Царьград

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«К врачу, как к автомеханику»: доктор Мясников развенчал главный миф пациентов

«К врачу, как к автомеханику»: доктор Мясников развенчал главный миф пациентов

Мясников предупредил об опасности требовательного подхода пациентов к врачам.Доктор Александр Мясников в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» обратил внимание на системную проблему в общении пациентов с медиками.

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