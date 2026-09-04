«К врачу, как к автомеханику»: доктор Мясников развенчал главный миф пациентов

Мясников предупредил об опасности требовательного подхода пациентов к врачам.Доктор Александр Мясников в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» обратил внимание на системную проблему в общении пациентов с медиками.
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