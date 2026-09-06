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Завершились переговоры Уиткоффа и Кушнера с Зеленским

Завершились переговоры Уиткоффа и Кушнера с Зеленским

Ход переговоров Представители Соединённых Штатов Америки, Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер, провели переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, которые завершились в среду, 6 сентября 2023 года, со ссылкой на источники.

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