Дачникам рассказали, что стоит делать в последние дни июля и начале августа, согласно лунному календарю

С приближением августа владельцев садов и огородов ожидает интенсивное время ухода за растениями. Лунный календарь огородника, о котором рассказывают эксперты, может существенно облегчить выполнение агротехнических задач.
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