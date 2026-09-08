В Новосибирской области назвали численность бурых медведей

Популяция косолапых в регионе продолжает расти. По данным министерства природных ресурсов Новосибирской области, на сегодняшний день численность бурых медведей достигла 1514 особей.
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