Чистая прибыль RBI в РФ во II квартале выросла на 16,2% по сравнению с первым

Чистая прибыль российского бизнеса Raiffeisen Bank International (RBI) за второй квартал составила 379 млн евро (35 млрд рублей, по курсу ЦБ на 30 июня), что на 16,2% больше, чем кварталом ранее, и на 1,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из отчетности международной финансовой группы.