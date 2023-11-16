Наверное, у каждого народа, есть свой национальный клинок, исторические корни которого довольно глубоки и разнообразны.
Финский нож
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Наверное, у каждого народа, есть свой национальный клинок, исторические корни которого довольно глубоки и разнообразны.
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