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Пенсионерку приговорили к 15 годам колонии за организацию убийства своей подруги

Пенсионерку приговорили к 15 годам колонии за организацию убийства своей подруги

t.me/Прокуратура Красноярского края В Красноярском крае суд приговорил к 15 годам колонии 64-летнюю пенсионерку за организацию убийства своей 67-летней подруги, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

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