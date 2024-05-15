Постыдные факты о Ельцине, что обычно не афишируются

Vitaly Arkhipov

Не берусь судить его до президентскую жизнь(это его личное дело ), а вот во время президентства он оказался ( а может и всегда был ) сволочью по отношению к стране и ее народу. На все времена в памяти он и меченный(Горбачев) останутся предателями и продажными тварями.