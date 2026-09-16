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Царьград

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Снуп Догг выступил на свадьбе армянских бизнесменов в США

Снуп Догг выступил на свадьбе армянских бизнесменов в США

Американский рэпер Снуп Догг стал главным гостем на армянской свадьбе в Беверли-Хиллз. Торжество прошло в отеле Beverly Wilshire.

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