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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сэм Куинн: «У «Кливленда» хорошие шансы добраться до 70 побед»

До этого года лишь двум командам удавалось превзойти планку в 70 побед за сезон. Это были «Чикаго» в сезоне-1995/96 и «Голден Стэйт» в сезоне-2015/16.

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