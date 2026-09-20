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Мареска о 5:3 с «Сандерлендом»: «Ман Сити» нашел способ победить, но я предпочитаю счет 1:0. Надеюсь, в следующий раз мы не пропустим три»

Главный тренер « Манчестер Сити » Энцо Мареска остался недоволен количеством пропущенных голов в матче с « Сандерлендом » (5:3).

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