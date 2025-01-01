Родители, у кого есть такая группа крови получат одаренных детей: в чем проявится гениальность по группе Ольга БезродняяНедавние исследования указывают на то, что у детей, рожденных от родителей с определенной группой крови, могут наблюдаться особые таланты и выдающиеся достижения.