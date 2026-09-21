Мозг создает свою реальность: почему мы помним события, которых не было

Иногда человек может отчетливо помнить событие, разговор или деталь из прошлого, но позже выясняется, что этого никогда не происходило.
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