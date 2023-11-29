В Отрадном пьяный отец убил сына

В ночь с 27 на 28 ноября в Отрадном Самарской области произошло убийство — находясь в состоянии алкогольного опьянения 44-летний отец нанёс своему 16-летнему сыну ножевые ранения, в результате которых тот скончался до приезда скорой.
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