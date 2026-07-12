Исследователи назвали три горячих напитка, которые продлевают жизнь

Многочисленные исследования в области питания и профилактической медицины вновь подтвердили, что некоторые горячие напитки могут оказывать существенное влияние на продолжительность жизни и качество здоровья .
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