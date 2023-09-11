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Олег Матыцин: «Наши коллеги видят бесперспективность отстранения россиян. Не нас должны приглашать и возвращать, а мы»

«Уверен, что Игры дружбы пройдут успешно и зададут импульс. Что касается международных взаимоотношений, то мы самодостаточны, никому ничего не показываем.

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