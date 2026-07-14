"Перед войной с Ираном нужно было срочно мириться с Россией. Пока действует "каспийский коридор" - Иран неуязвим"

Александр Каблучко Он хорошо исполняет миссию начертанную свыше. Чем хуже там у них, тем легче нам 😇😇😇

Галина Чужая Не пролив США нужен, а уран. Трамп как бульдог вцепится в Иран пока не получит уран. Ему позарез нужен обогащенный уран, ему просто негде больше его взять - ни Россия ни Северная Корея ему не продадут🤣🤣🤣