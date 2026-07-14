Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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"Перед войной с Ираном нужно было срочно мириться с Россией. Пока действует "каспийский коридор" - Иран неуязвим"

"Перед войной с Ираном нужно было срочно мириться с Россией. Пока действует "каспийский коридор" - Иран неуязвим"

    Трамп вновь объявил о начале блокады иранских портов. Но эксперты говорят, что это ему вряд ли поможет Ну , в общем, уже пару дней как стало ясно, что все мирные меморандумы с США - филькина грамота, и война вот-вот вернется в регион.

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Комментарии
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Александр Каблучко
Он хорошо исполняет миссию начертанную свыше. Чем хуже там у них, тем легче нам 😇😇😇
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4 н.
Галина Чужая
Не пролив США нужен, а уран. Трамп как бульдог вцепится в Иран пока не получит уран. Ему позарез нужен обогащенный уран, ему просто негде больше его взять - ни Россия ни Северная Корея  ему не продадут🤣🤣🤣
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4 н.
Александр Каблучко
Как вещают наши говорилки в поставках стратегического сырья США мы не отказывали, посмели бы только. У нас там даже у главной говорилки семья тусит 🤣🤣🤣
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4 н.