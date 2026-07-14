"Перед войной с Ираном нужно было срочно мириться с Россией. Пока действует "каспийский коридор" - Иран неуязвим"

Трамп вновь объявил о начале блокады иранских портов. Но эксперты говорят, что это ему вряд ли поможет Ну , в общем, уже пару дней как стало ясно, что все мирные меморандумы с США - филькина грамота, и война вот-вот вернется в регион.
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