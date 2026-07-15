Алиев показал Путину пределы дружбы

Отличительная особенность лета 2026 года – размывание грани между войной и миром, между дружбой и враждой, между союзническими отношениями с партнером и союзническими отношениями с заклятым врагом партнера.
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