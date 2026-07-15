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Позитив для оптимистов

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Алиев показал Путину пределы дружбы

Алиев показал Путину пределы дружбы

Отличительная особенность лета 2026 года – размывание грани между войной и миром, между дружбой и враждой, между союзническими отношениями с партнером и союзническими отношениями с заклятым врагом партнера.

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Комментарии
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Валерьян Смогловский
Только визовый режим никаких. Российских. Паспортов. Уже. И. Так. Превратили. В. Картонку. Никакого. Уважения. К. Себе
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1 м.