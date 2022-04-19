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Байден проведет разговор с союзниками по поводу Украины

Президент США Джо Байден 19 апреля проведет «защищенный видеозвонок» с союзниками и партнерами. Он намерен обсудить поддержку Украине и привлечение России к ответственности за военную операцию, передает Reuters сообщение Белого дома.

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