Макрон осмелел и допустил возможность противостояния Франции с Россией

Французский президент Эммануэль Макрон дал очередное смелое и неудачное для себя интервью.В интервью телеканалу France 2 он внезапно решил, что его страна готова ответить на возможную эскалацию России и «принять решения, гарантирующие, что она не победит».
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