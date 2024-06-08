В Екатеринбург съехались статусные силовики со всего Урала

Среди участников фестиваля мотокультуры «Движение», который стартовал в Верхней Пышме и Екатеринбурге (Свердловская область), оказались высокопоставленные сотрудники силовых ведомств из Челябинска, Тюмени и других городов УрФО.
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