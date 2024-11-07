Путин посетит Казахстан 27 ноября

Об этом заявил заместитель премьер-министра - министр иностранных дел республики Мурат Нуртлеу на встрече в расширенном составе с главой МИД России Сергеем Лавровым в Астане, сообщает корреспондент The Moscow Post.
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