360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 317 подписчиков

ЦАХАЛ заявил об ударе авиации по командиру сил ХАМАС на юге сектора Газа

ЦАХАЛ заявил об ударе авиации по командиру сил ХАМАС на юге сектора Газа

Удар израильской авиации по району Хан-Юнис на юге сектора Газа ликвидировал командира взвода «Нухба» военного крыла палестинского движения ХАМАС Хишама Джамаля Мухаммада Абу Гала.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым