ЦАХАЛ заявил об ударе авиации по командиру сил ХАМАС на юге сектора Газа

Удар израильской авиации по району Хан-Юнис на юге сектора Газа ликвидировал командира взвода «Нухба» военного крыла палестинского движения ХАМАС Хишама Джамаля Мухаммада Абу Гала.
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