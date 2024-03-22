Шарль Леклер лучший во второй тренировке Формулы 1 в Мельбурне, Хэмилтон – 18-й

Шарль Леклер лучший во второй тренировке Формулы 1 в Мельбурне, Хэмилтон – 18-йFerrariГонщик Ferrari Шарль Леклер возглавил вторую часть пятничных свободных заездов Гран При Австралии Формулы 1 на трассе Альберт-Парк.
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