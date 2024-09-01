Самый дешевый автомобиль Kaiyi: пятидверная версия

На автосалоне в Чэнду состоялась презентация зарубежной версии городского электрокара Shiyue. Новинка отличается от исходника пятидверным кузовом и другой компоновкой салона, но общая концепция прежняя: это «бюджетник», который ориентирован на небогатых частников и корпоративные парки.