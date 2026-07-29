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Газета.ру

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В Госдуме призвали не инвестировать в активы Telegram после обвинения Дурову

В Госдуме призвали не инвестировать в активы Telegram после обвинения Дурову

29 июля основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову предъявили обвинения в содействии терроризму. Причиной тому стало то, что администрация платформы не блокирует каналы и боты, которые украинские спецслужбы используют для вербовки россиян.

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