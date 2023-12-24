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30 странных кошачьих привычек, которые для них в порядке вещей

30 странных кошачьих привычек, которые для них в порядке вещей

Кто-то в Твиттере написал: «Расскажите о самом странном поведении ваших кошек». А ведь каждый котовладелец считает, что его кошка — самое загадочное и необычное создание в этом мире! Поэтому сразу набралась целая куча историй: тут и кражи ценностей, и опрокидывание вещей, и включение кранов, и зловещие взгляды… в общем, много кошачьего беспредела (но не только).

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