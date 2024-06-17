На Украине из-за мобилизации не хватает сельхозработников

Global Look Press/IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenne Из-за мобилизации на Украине в аграрном секторе катастрофически не хватает работников, сообщил член комитета Верховной рады по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук.
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