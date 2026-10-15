Осенью меняется не только погода за окном, но и атмосфера внутри квартиры. Мы достаем теплые пледы, реже открываем окна, включаем отопление — и постепенно замечаем, что дома стало иначе.
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