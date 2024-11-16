Заметившим снижение либидо россиянам дали совет

В случае снижения уровня либидо в первую очередь необходимо нормализовать образ жизни и особенности питания и исключить заболевания, которые могут влиять на сексуальную сферу, рассказал психолог, нейропсихолог, сексолог, преподаватель Московского института психоанализа Антон Шугалей.
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