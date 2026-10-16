АО «Пермалко» организует экскурсии по производственной площадке для групп от 10 до 20 человек, минимальная стоимость визита составит 18 тыс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- На месте Китая до...
- «Рыбарь»: в Крымс...
- "Ответка" за Крым...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым