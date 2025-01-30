Кто родился 31 января

Александр Алексеевич Поляков (56 лет), член Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам. Работал в ЗАО «Тамбовский долговой центр», ООО «Тамбовхлебмакаронпродукт» и ЗАО «Сабуровский комбинат хлебопродуктов».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии