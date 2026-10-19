Нардеп Скороход заявила, что Зеленского сметут в ходе госпереворота очень близкие люди.Депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что самое ближайшее окружение главы киевского режима Владимира Зеленского готовит госпереворот, чтобы смести его.
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