Нардеп Скороход заявила, что Зеленского сметут в ходе госпереворота очень близкие люди.Депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что самое ближайшее окружение главы киевского режима Владимира Зеленского готовит госпереворот, чтобы смести его.