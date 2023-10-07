В Польше потребовали отозвать жалобу Киева в ВТО

Глава Минсельхоза Польши Роберт Телус прокомментировал слова замминистра экономики Украины Тараса Качки о том, что Киев временно прекратил рассмотрение жалобы в ВТО в отношении Словакии, Венгрии и Польши.
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