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Обречены на провал: Путин оценил попытки Запада монополизировать мир

Обречены на провал: Путин оценил попытки Запада монополизировать мир

РИА Новости/Михаил Метцель Заседание дискуссионного клуба "Валдай" вполне можно назвать частью диалога, который президент России Владимир Путин, несмотря на все существующие сложности, постоянно предлагает не только партнерам и друзьям, но и Западу.

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